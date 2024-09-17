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Didim'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 1 Organizör, 15 Göçmen Yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı operasyonda 1 organizatör ve 15 düzensiz göçmeni lastik bota bindikleri esnada suçüstü yakaladı. Operasyonda 1 fiber tekne ve motor da ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde 1 organizatör ve 15 düzensiz göçmen lastik bota bindikleri esnada suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçuna yönelik olarak koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim ilçesi sahil kenarında 1 organizatör ve 15 düzensiz göçmen, bota bindikleri esnada suçüstü yakalandı. Ayrıca şüpheliler ile birlikte 1 adet fiber tekne, 1 adet tekne motoru ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, yakalanan şüpheli hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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