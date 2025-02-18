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Didim'de Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı

Didim'de Dolandırıcılık Şüphelisi Yakalandı
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Dolandırıcılık suçlarından hakkında 26 yakalama kararı bulunana M.Y., Aydın'ın Didim ilçesinde yakalanarak tutuklandı.

Dolandırıcılık suçlarından hakkında 26 adet yakalama kararı olan şüpheli Aydın'ın Didim ilçesinde yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca "Dolandırıcılık" suçlarından hakkında 26 adet yakalama kararı bulunan M.Y. isimli şüpheli şahıs, Akbük Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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