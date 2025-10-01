Didim'de Bilim Şenliği'nde Jandarma Bilgilendirme Stantı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma personelleri tarafından bilim şenliğinde bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Didim ilçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Didim'de düzenlenen Bilim ve Teknoloji şenliğinde stant açılarak KADES Uygulaması, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında bilgilendirme yapılırken, broşür ve tanıtıcı materyaller dağıtıldı. Standı ziyarete gelen katılımcılara KADES uygulamasının indirilmesi, kullanımı ve acil durumlarda sağladığı avantajlar uygulamalı olarak anlatıldı. Erken yaşta evliliklerin çocukların eğitim, sağlık ve psikolojik gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Jandarma Teşkilatı olarak her zaman vatandaşların yanında olduğu vurgulandı. - AYDIN