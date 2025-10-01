Haberler

Didim'de Bilim Şenliği'nde Jandarma Bilgilendirme Stantı

Didim'de Bilim Şenliği'nde Jandarma Bilgilendirme Stantı
Güncelleme:
Didim'de düzenlenen Bilim ve Teknoloji şenliğinde jandarma personeli, KADES uygulaması ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgilendirme yaptı. Katılımcılara broşürler dağıtıldı ve uygulamanın avantajları gösterildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma personelleri tarafından bilim şenliğinde bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Didim ilçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından Didim'de düzenlenen Bilim ve Teknoloji şenliğinde stant açılarak KADES Uygulaması, Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konularında bilgilendirme yapılırken, broşür ve tanıtıcı materyaller dağıtıldı. Standı ziyarete gelen katılımcılara KADES uygulamasının indirilmesi, kullanımı ve acil durumlarda sağladığı avantajlar uygulamalı olarak anlatıldı. Erken yaşta evliliklerin çocukların eğitim, sağlık ve psikolojik gelişimi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekildi. Jandarma Teşkilatı olarak her zaman vatandaşların yanında olduğu vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
