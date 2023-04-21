Didim'de bayramın ilk günü kan aktı

Aydın'ın Didim ilçesinde C.Ş. isimli şahıs, tartıştığı Gökhan Kartal'ı yanına getirdiği av tüfeğiyle göğsünden vurarak öldürdü.

Olay, Didim ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.Ş. ve Gökhan Kartal arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda C.Ş. isimli şahıs yanında getirdiği av tüfeğiyle Gökhan Kartal'ı göğsünden vurdu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kartal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Tartıştığı kişiyi vuran C.Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN