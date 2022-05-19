Didim'de baraka yangını - Haberler

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Didim'de baraka yangını

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Didim'de baraka yangını

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aydın'ın Didim ilçesinde çıkan baraka yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi 2101 sokaktaki müstakil eve bitişik durumdaki barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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