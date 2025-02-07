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Didim'de Balık Tutarken Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı

Didim'de Balık Tutarken Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesinde balık tutarken düşüp ayağını kıran bir kişi, AFAD ekipleri tarafından kayalıklardan kurtarıldı. Olay sonrası sağlık ekiplerine teslim edilen balıkçı, kurtarma çalışmalarını gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde balık tutarken ayağı kırılan ve kayalıklarda mahsur kalan vatandaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Didim ilçesi Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre balık tutmak isteyen bir kişi, mahallede bulunan kayalıklara gitti. Balık tuttuğu esnada dengesi kaybederek yere düşen şahsın ayağı kırıldı. Kayalıklarda mahsur kalan balıkçı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ekipleri, kurtarma çalışmalarının ardından balıkçıyı kayalıklardan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlıklı bir şekilde kurtarılan balıkçı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kendisini kurtarmaya gelen ekiplere teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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