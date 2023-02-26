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Didim'de aranan şahıslar yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Didim'de aranan şahıslar yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde aranan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde aranan şahıslar jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Didim'de farklı tarihlerde " Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlama " suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yine, "3 ayrı suçtan" aranan ve hakkında toplam 6 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca "3 ayrı suçtan" aranan ve hakkında toplam 3 yıl hapis cezası bulunan Ş.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

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