Didim'de aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetti - Haberler

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Didim'de aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Didim'de aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna hayatını kaybetti

Aydın'ın Didim ilçesine ailesi ile tatile gelen ve aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna İrem Yalçıner, yaşamanı yitirdi.

Aydın'ın Didim ilçesine ailesi ile tatile gelen ve aniden fenalaşan 13 yaşındaki Aleyna İrem Yalçıner, yaşamanı yitirdi. Savcılık ise şüpheli ölümle ilgili otopsi istedi.

Olay, Didim ilçesi Efeler Mahallesi'nde bulunan İmbat Koyu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte tatil için Didim'e gelen 13 yaşındaki Aleyna İrem Yalçıner bir anda fenalaştı. Kızlarının fenalaştığını gören ailesi durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye gelirken, 13 yaşındaki Aleyna, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz genç kızın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacakken, olayla ilgili olarak Didim Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Efeler Aydın Didim 3. Sayfa Haberler

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