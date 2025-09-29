Didim'de 93 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan bir operasyonda, 93 bin 980 adet doldurulmuş makaron ile birlikte 73 kg kıyılmış tütün ve 3 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen takipli faaliyet kapsamında şüpheli 1 şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 93 bin 9800 adet doldurulmuş makaron, 73 kg kıyılmış tütün, 3 adet Makaron Doldurma Makinası olmak üzere, piyasa değeri toplam 1 milyon 200 bin TL değerinde ürün ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa