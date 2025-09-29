Didim'de 93 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Aydın'ın Didim ilçesinde şüpheli şahsın iş yerinde yapılan aramada, 93 bin 980 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen takipli faaliyet kapsamında şüpheli 1 şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 93 bin 9800 adet doldurulmuş makaron, 73 kg kıyılmış tütün, 3 adet Makaron Doldurma Makinası olmak üzere, piyasa değeri toplam 1 milyon 200 bin TL değerinde ürün ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN