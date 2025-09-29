Haberler

Didim'de 93 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

Didim'de 93 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde yapılan bir operasyonda, 93 bin 980 adet doldurulmuş makaron ile birlikte 73 kg kıyılmış tütün ve 3 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde şüpheli şahsın iş yerinde yapılan aramada, 93 bin 980 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca icra edilen takipli faaliyet kapsamında şüpheli 1 şahsın iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 93 bin 9800 adet doldurulmuş makaron, 73 kg kıyılmış tütün, 3 adet Makaron Doldurma Makinası olmak üzere, piyasa değeri toplam 1 milyon 200 bin TL değerinde ürün ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli süreç başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı

Genç kızın boğazını kesen cani 4 bin kilometre uzakta yakalandı
Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.