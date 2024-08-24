Üye Girişi
Haberler

Didim'de 57 düzensiz göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 57 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 57 düzensiz göçmen yakalanırken, gözaltına alınan 2 organizatör sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçuna yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde deniz kenarında bulunan makilik alan içerisinde gizlenmiş vaziyette 57 düzensiz göçmen ile A.A. ve Y.K. isimli organizatörler yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 organizatör ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği. Adliyede hakim karşısına çıkartılan A.A. ve Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma 3-sayfa Göçmen Didim 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle!
title