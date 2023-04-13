Üye Girişi
Haberi Paylaş
Didim'de 46 litre etil alkol ele geçirildi

Didim'de 46 litre etil alkol ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri bir adreste yaptıkları aramada 46 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri bir adreste yaptıkları aramada 46 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak alkol imalatı ve satışı yapan şahsa yönelik çalışma başlattı. Akbük Mahallesi'nde 1 bir şüpheli şahsa ait işyerinde yapılan arama sonucu 9 adet bidon ve şişelerde olmak üzere toplam 46 litre etil alkol ve 207 adet çeşitli büyüklük ve cinslerde aroma ele geçirildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Aydın 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title