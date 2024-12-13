Üye Girişi
Haberler
İsrail, İran'ın nükleer tesislerini vurmaya hazırlanıyor

İsrail basınından Orta Doğu'yu karıştıracak iddia

 Esad rejimini deviren HTŞ liderinden dikkat çeken Türkiye mesajı

Esad'ı deviren isimden çarpıcı Türkiye mesajı

 ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken'ı kabulüne ilişkin açıklama

ABD'den zirve sonrası ilk açıklama! Erdoğan ile 2 konuyu görüşmüşler
Duvara çarpan otomobil alev aldı! 4 kişi yanarak can verdi

Duvara çarpan araçtaki 4 genç yanarak can verdi

Didim'de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 4 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı ve işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kara Aracı (DEGAK-15) tarafından kara üzerinde tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Özel'den Şam'daki namaza ilginç yorum: İbrahim Kalın bir devlet memuru
img

Mehmet şefin kızından iddialı paylaşımlar
img

İdamdan kurtulmak için yerlere kapanıp özür dilediler! Genç kadının verdiği cevap bomba
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

UEFA ülke puanında son durum ŞOK 14 ARALIK AKTÜEL KATALOĞU: ŞOK'ta neler var? ŞOK 14 Aralık aktüel kataloğunda neler var? 14 Aralık ŞOK'ta hangi ürünler indirimde? ATV CANLI İZLE 13 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı jüri üyeleri kim? O Ses Yılbaşı ne zaman, saat kaçta? 14 Aralık bankalar açık mı? Hafta sonu bankalar kapalı mı? MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur 2025 Ocak zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı kaç TL olur? 13 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? EMEKLİ MAAŞ HABERLERİ! SSK, Bağ-Kur emeklisi yeni yılda yüzde kaç zam alacak? 2025 Ocak emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İnci Taneleri 26. bölüm izle! İnci Taneleri son bölüm neler oldu? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 13 ARALIK: En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.