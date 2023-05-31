Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler adli ve idari işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde ormanlık alan içerisindeki 34 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik çalışmalarda, Denizköy Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Göçmen Aydın Didim 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title