Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri ormanlık alanda 34 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmenler adli ve idari işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi.
Aydın'ın Didim ilçesinde ormanlık alan içerisindeki 34 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik çalışmalarda, Denizköy Mahallesi'nde ormanlık alan içerisinde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemlerin bitmesine müteakip Aydın İl Göç İdaresine teslim edildi. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa