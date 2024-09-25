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Didim'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından makilik alanda 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli süreç devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alan içerisindeki 26 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde makilik alan içerisinde 26 düzensiz göçmen yakalandı Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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