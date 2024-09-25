Didim'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alan içerisindeki 26 düzensiz göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı. Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde makilik alan içerisinde 26 düzensiz göçmen yakalandı Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN