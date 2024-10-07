Didim'de 25 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda gizlenmiş 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim İlçe Jandarma Komutanlığınca koordineli çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Didim'de düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaşan ekipler harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda 25 düzensiz göçmen jandarma ekiplerince, makilik alan içerisinde gizlenmiş vaziyette yakalandı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN