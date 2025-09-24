Haberler

Didim'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Didim'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekipleri, sahile çıkmak üzere olan 23 düzensiz göçmeni yakaladı. Olayda bir zodyak bot ve kaçakçılıkla ilgili malzemeler ele geçirildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından sahile çıkmak üzere olan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Didim Sahil Güvenlik ekipleri ile koordineli olarak Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik faaliyet gerçekleştirdi. Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 23 düzensiz göçmen sahile çıkmak üzere iken yakalandı Olayda, 1 adet zodyak bot, 1 adet bot motoru, 25 litre benzin, 2 adet şişirme pompası ele geçirildi.

Olayın şüphelisi olan bir şahıs tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz kurumuna sevk edilirken, bir kişi ifadesinin alınmasını müteakip Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'yle ilgili kararını verdi
Nagihan Karadere'den Turabi hakkında dikkat çeken itiraf

Survivor'da kime ilgi duyduğunu ilk kez açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Erdoğan'ın yanında ilan etti: Gazze'deki savaşı bitireceğiz

Trump, Erdoğan'ın yanında dünyaya ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.