Didim'de 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından sahile çıkmak üzere olan 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Didim Sahil Güvenlik ekipleri ile koordineli olarak Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine yönelik faaliyet gerçekleştirdi. Ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edilen 23 düzensiz göçmen sahile çıkmak üzere iken yakalandı Olayda, 1 adet zodyak bot, 1 adet bot motoru, 25 litre benzin, 2 adet şişirme pompası ele geçirildi.

Olayın şüphelisi olan bir şahıs tutuklanarak Söke Kapalı Ceza İnfaz kurumuna sevk edilirken, bir kişi ifadesinin alınmasını müteakip Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi. - AYDIN