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Didim'de 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Didim'de 16 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Sahil Güvenlik Göçmenler 3-sayfa Göçmen Dünya Didim

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