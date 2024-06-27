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Didim'de 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı yakalandı

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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-117) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot içerisindeki 15 düzensiz göçmen kurtarılmış ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Göçmen Aydın Didim Suç Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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