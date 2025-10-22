Didim Açıklarında Yunanistan Tarafından Geri İtilen 36 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan tarafından geri itilen 9'u çocuk 36 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre sahil güvenlik ekipleri, Didim açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen fiber karinalı lastik bot ve can salı içerisindeki 9'u çocuk toplam 36 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan 36 düzensiz göçmen gerekli sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN