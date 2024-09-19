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Didim Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı

Didim Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen ve 2 Kaçakçı Yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında İtalya rotasında hareket halindeki yelkenli teknedeki 28 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde tespit edilen yelkenli teknedeki 28 düzensiz göçmen yakalanırken, 2 göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botları (KB-117, KB-4) tarafından İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli tekne durdurulurken, içerisindeki 28 düzensiz göçmen (beraberinde 9 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 2 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahil Güvenlik İnsan Hakları Kaçakçılık Göçmenler Politika Güvenlik 3-sayfa İtalya Göçmen Hukuk Didim

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