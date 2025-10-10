Didim Açıklarında 23 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde lastik bot içerisinde sürüklenen 11'i çocuk 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-909) tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen (beraberinde 11 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler hakkında işlem başlatıldı. - AYDIN