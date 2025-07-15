Dicle Üniversitesi Kampüsünde Yangın: 20 Ağaç Zarar Gördü
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi kampüsünde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangında 20'ye yakın ağaç zarar gördü.
Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) kampüsünde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi'nde bulunan Dicle Üniversitesi kampüsündeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında 20'ye yakın ağaç zarar gördü. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa