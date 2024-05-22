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Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi kantinine silahlı saldırı: 2 gözaltı

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Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi kantinine kimliği belirsiz kişilerin yaptığı silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kantinde maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi (DÜ) Eğitim Fakültesinin kantinine kimliği belirsiz kişilerin yaptığı silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi, fakülte kantininin camlarına silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kantinde maddi hasar meydana geldi. Polis, yaptığı çalışmada olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheliden 2'sini gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyet işlemleri sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dicle Üniversitesi Diyarbakır 3.Sayfa Güncel Haberler

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