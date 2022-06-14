Dicle Nehri'nin suyu yükseldi, mahsur piknikçiler AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 4 piknikçi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Nehri kıyısında piknik yaparken baraj kapaklarının açılması sonucu su seviyesi yükselince mahsur kalan 4 piknikçi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Alınan bilgilere göre, Eğil ilçesi Selman köyünde 4 vatandaş piknik yaptığı sırada baraj kapaklarının açılması sonucu nehrin su yükseldi. Suyun yükselmesiyle 4 vatandaş bulundukları alanda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine AFAD İl Müdürlüğüne bağlı 6 kişilik arama kurtarma teknisyeni, 1 araç ve 1 bot sevk edildi. 4 vatandaş nefes kesen operasyon sonucu mahsur kaldıkları yerden alınarak sağlıklı bir şekilde güvenli bölgeye çıkartıldı. - DİYARBAKIR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Dicle AFAD 3. Sayfa Haberler

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