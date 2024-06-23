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Dicle Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan aile AFAD tarafından kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde piknik yapmaya giden 3 kişilik aile, Dicle Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı. AFAD ekipleri tarafından yapılan kurtarma operasyonuyla aile güvenli bölgeye çıkartıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde Dicle Nehri'ndeki adacıkta mahsur kalan 3 kişilik aile, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Tılham köyüne piknik yapmaya giden 1'i çocuk 3 kişilik aile, Dicle Nehri'ndeki adacıkta mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Aile, ekipler tarafından bot yardımıyla adacıktan alınarak güvenli bölgeye çıkartıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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