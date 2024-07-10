Üye Girişi
Haberler

Dicle Nehri'nde mahsur kalan aile AFAD tarafından kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'ndeki adacıkta piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle mahsur kalan 11 kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Dicle Nehri'ndeki adacıkta piknik yaparken baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen su nedeniyle mahsur kalan 11 kişilik aile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nden geçen Dicle Nehri'ndeki adacıkta piknik yapan 11 kişilik aile, baraj kapaklarının açılmasının ardından su seviyesinin aniden yükselmesiyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, bot yardımıyla adacıkta mahsur kalan aileyi güvenli bir şekilde alarak güvenli bölgeye çıkarttı.

Mahsur kalan aile, ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde herhangi bir zarar görmeden kurtarıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Yenişehir AFAD Kurtarma Doğal Afet Acil Durum 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title