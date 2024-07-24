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Dicle Nehri'nde Genç Boğularak Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bir genç, babasıyla piknik yaparken serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde babasıyla birlikte gittiği piknikte serinlemek için Dicle Nehri'ne giren genç, boğularak hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Dicle ilçesi kırsal Değirmenli Mahallesi'nde Beşir Tunç (20), babasıyla birlikte piknik yapmak için mahalleden geçen Dicle Nehri kenarına geldi. Burada serinlemek için suya giren Tunç, bir süre sonra suyun içinde gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nehirde arama çalışması başlatan ekipler, Tunç'un cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekipleri, Tunç'un cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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