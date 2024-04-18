Dicle Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bot ile nehirde aramaları sonuçsuz kalması üzerine çalışmalara ara verildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde bir vatandaşın Dicle Nehri'nde Ongözlü Köprü mevkisinde erkek cesedi gördüğünü 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK) ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bot ile nehirde aramaları sonuçsuz kalması üzerine çalışmalara ara verildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR