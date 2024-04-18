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Dicle Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bot ile nehirde aramaları sonuçsuz kalması üzerine çalışmalara ara verildi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Dicle Nehri'nde erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bot ile nehirde aramaları sonuçsuz kalması üzerine çalışmalara ara verildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde bir vatandaşın Dicle Nehri'nde Ongözlü Köprü mevkisinde erkek cesedi gördüğünü 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye, Dicle Üniversitesi Arama ve Kurtarma (DÜAK) ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin bot ile nehirde aramaları sonuçsuz kalması üzerine çalışmalara ara verildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Dicle Sur Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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