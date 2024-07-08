Dicle Nehri'nde Boğulma Tehlikesi Geçiren İki Kişi Kurtarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren biri çocuk iki kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Dicle Nehri'nde Asma Köprü mevkiinde suda yüzerken çırpınmaya başlayan Furkan Üstün'ü görüp kurtarmaya çalışan Baran İsa Atabey, boğulma tehlikesi geçiren çocukla birlikte akıntıya kapıldı. İki kişinin akıntıda sürüklendiğini gören vatandaşlar, Üstün ile Atabey'i kıyıya çıkarıp sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri, Üstün ve Atabey'e yaptıkları ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesine sevk etti. Üstün'ün hayati tehlikesi olmadığı, Atabey'in Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, vatandaşların üçüncü bir kişinin daha olduğu ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri dron ile arama çalışmalarına destek verdi. - ŞIRNAK