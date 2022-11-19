Dicle ilçesinde dumandan zehirlenen genç hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaşayan Ekrem Bacak, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaşayan Ekrem Bacak, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 15 gün önce evlenen Ekrem Bacak (28), evde kapalı bir alana koyduğu mangaldaki odun kömüründen çıkan dumanlardan zehirlendi. Sabaha karşı baygın halde fark edilen Ekrem Bacak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Diyarbakır Dicle 3. Sayfa Haberler

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