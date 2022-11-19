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Dicle ilçesinde dumandan zehirlenen genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Dicle ilçesinde dumandan zehirlenen genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaşayan Ekrem Bacak, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yaşayan Ekrem Bacak, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre yaklaşık 15 gün önce evlenen Ekrem Bacak (28), evde kapalı bir alana koyduğu mangaldaki odun kömüründen çıkan dumanlardan zehirlendi. Sabaha karşı baygın halde fark edilen Ekrem Bacak, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Dicle 3. Sayfa Haberler

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