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Dicle Elektrik Mardin'de 975 Adet Kayıt Dışı Trafo Tespit Etti

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Dicle Elektrik, Mardin'de son 1 hafta içerisinde 975 adet kayıt dışı trafo tespit etti. Kaçak trafolara el konulabilmesi için adli mercilere başvuruldu.

Dicle Elektrik, Mardin'de son 1 hafta içerisinde 975 adet kayıt dışı trafo tespit etti.

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamada, Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçesinde, Dicle Elektrik kaçak ekiplerinin saha taramasının ardından devreye giren dron filosu tarafından tespit çalışması yapıldı. Çalışma kapsamında, son bir hafta içerisinde kaçak elektrik ile tarımsal sulamada kullanılan ve kayıt altında bulunmayan 975 adet kaçak trafo tespit edildi. Dağıtım şirketinin avukatları, marka ve güçleri belirlenen kaçak trafolara el konulabilmesi için koordinatların da yer aldığı belgelerle, ilgili adli mercilere başvurdu.

Önceki hafta Derik ilçesinde tespit edilen 97 adet kaçak trafoya el konulabilmesi için güvenlik güçleri eşliğinde çalışma yürüten enerji şirketi, bunun yanı sıra kaçakla mücadele kapsamında saha taramalarını da sürdürüyor. Mobil ekiplerin karadan yaptığı denetimlerin ardından havadan dron ile gerçekleştirilen kontroller kapsamında, son bir hafta içerisinde 975 adet kaçak trafo tespit edildi. Kaçak trafolardan bir kısmının traktör römorkuna konularak mobilize edildiği ve ihtiyaç duyulan yerlerde genellikle gece kanca atmak yöntemiyle kullanıldığı ortaya çıktı. Dicle Elektrik'in termal kameralı dronları bir gecede 21 adet kaçak trafo tespit ederek tüm verileri kaydetti.

Mardin'de tarımsal sulama borcu 11 milyar lirayı geçti

Mardin'de, tarımsal sulama yapan çiftçilerin çok büyük bir bölümünün gecikmiş elektrik borcu da bulunuyor. Çiftçi, Devlet Su İşleri'nin sulama kanalları tamamlanmadığı için yüksek elektrik enerjisi harcayarak kuyulardan su çekmek suretiyle sulama yapıyor. Alınan bilgilere göre kentte bulunan 7 bin kadar tarımsal sulama abonesi çiftçiden 5 bin 600 kadarının, vadesi geçmiş elektrik borcu 11 milyar 462 bin TL'ye ulaştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak elektrik tüketimi kadar tarımsal sulama abonelerinin ödenmeyen elektrik borcunun da ciddi bir sorun teşkil ettiğine dikkat çekerek, "Ülkemizin tarımsal kalkınmasında önemli bir unsur olan elektrik tedarikinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için borçların düzenli olarak ödenmesi önem taşıyor. Ayrıca birikmiş borçların yapılandırılması konusunda çok sayıda kolaylık sağlamamıza rağmen alacak yükü sürekli artıyor" dedi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

mardin Dicle Tarım Enerji 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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