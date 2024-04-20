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Dicle Elektrik Çalışanlarına Saldırı: 12 Gözaltı

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Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı 2 kişilik ekibi İdil'e bağlı Okçu köyünde kaçak kontrolü yaparken engelleyerek rehin alan, üzerlerine kurşun sıkan ve darp ederek yaralayan saldırganların yakalanabilmesi amacıyla jandarma tarafından yapılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Sanıklardan 4'ü ise sevk edildikleri savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı 2 kişilik ekibi İdil'e bağlı Okçu köyünde kaçak kontrolü yaparken engelleyerek rehin alan, üzerlerine kurşun sıkan ve darp ederek yaralayan saldırganların yakalanabilmesi amacıyla jandarma tarafından yapılan soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı. Sanıklardan 4'ü ise sevk edildikleri savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Önceki gün Okçu köyüne kaçak kontrolü için giden Dicle Elektrik ekibi, geçici köy korucusu olduğu ileri sürülen bir kişi tarafından engellenerek rehin alındı. Ardından bu şahsın haber vermesi üzerine toplanan 30 kadar kişi, ekipteki 2 görevliyi silah dipçikleri, sopa, tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Saldırıdan kurtulmak için kaçmak isteyen bir çalışana silahla ateş açılırken, diğerinin ise darp sonucu burnu kırıldı. Yaralı olarak kurtulan 2 Dicle Elektrik çalışanı İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken şirket avukatları saldırganlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sevk edilen 4 saldırgan ifade sonrası serbest kaldı

Bunun üzerine İdil İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdikleri ileri sürülenlerden 12 kişi gözaltına alındı. Kimlik tespitleri gerçekleştirilen 12 kişiden aralarında Kaleşinkof silahıyla görevlileri rehin alan şahsın da bulunduğu 4 kişi teşhis edildi. Teşhis edilen 4 sanık, gerekli işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. İfadeleri alınan sanıklar daha sonra serbest bırakıldı.

"Elektrik hırsızlığı ile mücadeleye devam edeceğiz"

Serbest bırakılma kararı sonrası görüşlerini paylaşan Dicle Elektrik yetkilileri, "Çalışma arkadaşlarımız gece gündüz, kesintisiz elektrik hizmeti sağlamak için bazen yoğun kar yağışı bazen de yoğun güneş altında görev yapmaya devam ediyor. Görevi, borcunu ödeyen abonelerin hukukunu korumak adına kaçak tespiti yapmak olan çalışma arkadaşlarımız ise zaman zaman hayatlarını tehlikeye atabilecek durumlarla karşı karşıya kalıyor. Silahla rehin alınan ve şiddet gören çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diliyor, hukuk mücadelesinde ve tedavi süreçlerinde daima yanlarında olacağımızı bir kez daha yineliyoruz. Bu türden yıldırma maksatlı eylemlere karşın, elektrik hırsızlığının her türlüsü ile mücadeleye devam edeceğimizi de bu vesileyle bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Şırnak Dicle İdil Güvenlik Suç Hukuk Enerji 3.Sayfa Güncel Haberler

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