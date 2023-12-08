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Dicle Elektrik Çalışanlarına Muhtarın Sözlü Tacizi

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak adına kanunların işletilmesinde görevli muhtar, Dicle Elektrik'in kaçak tespiti için çalışanlarına sözlü tacizde bulundu. Muhtar, terör örgütü benzetmesi yaparak mahalle sakinlerini ekipleri mahalleye almamaları konusunda uyardı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak adına kanunların işletilmesinde görevli muhtar, kamu hizmeti sağlayan Dicle Elektrik'in kaçak tespiti için bölgede bulunan çalışanlarına sözle tacizde bulundu. Mahalle muhtarı, "Dicle Elektrik (DEDAŞ), DAİŞ'tir" diyerek terör örgütü benzetmesi yaptı ve mahalle sakinlerini telefonla arayarak ekipleri mahalleye almamaları konusunda çağrıda bulundu.

Dicle Elektrik çalışanları Diyarbakır'da yeni bir saldırı girişimiyle karşı karşıya kaldı. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte dağıtım bölgesindeki alanlarda kesintisiz enerji sağlamak için çalışmalarını hızlandıran şirket, Dicle ilçesinde incelemelerde bulundu. Kırsal Kocaalan mahallesine giden ekipler, kayıt dışı elektrik tüketimi tespiti amacıyla sayaç kontrolü esnasında mahalle muhtarı tarafından sözlü tacize uğradı.

Muhtar, kamu hizmeti sağlayan, kayıt dışı elektrik tespitinde bulunmak isteyen ekibi kovmaya kalktı. Diğer taraftan mahalle sakinlerini telefonla arayarak kapılarını görevlilere açmamaları yönünde telkinde bulundu.

"Beni görevden alsalar bile köyden çıkacaksınız"

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı mahallede jandarma tarafından alınan tedbire karşı çıkan muhtar, önce dağıtım şirketinin çalışanlarını sözlü biçimde taciz etti. Çalışanların ortamı yumuşatma girişimine karşın dağıtım şirketi için muhtar, "DEDAŞ (Dicle Elektrik) DAİŞ'tir, farkı yok' ifadesini kullandı. Ekiplerin buradan hemen ayrılmasını isteyen muhtar, "Beni görevden alsalar bile köyden çıkacaksınız" diyerek görevlileri mahalleden kovdu. Tüm bu konuşmalar, cep telefonu kamerasıyla an be an kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diyarbakır Dicle Güvenlik Terör 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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