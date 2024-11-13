Dicle'de Mahsur Kalan 10 Keçi AFAD Tarafından Kurtarıldı
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde kayalıklarda 3 gündür mahsur kalan 10 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 3 gündür kayalıklarda mahsur kalan 10 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dicle ilçesi Pekmezciler köyünde bir besici, kayalıklarda mahsur kalan 10 keçisini kurtaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden 5 kişilik doğada arama kurtarma ekibi, halat yardımıyla keçileri 3 gündür kaldıkları yerden alarak sahibine teslim etti. - DİYARBAKIR