Haberler

İzmir merkezli DHKP-C operasyonu: 27 gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir merkezli iki ilde DHKP/C terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ve mühimmat ele geçirildi.

İzmir merkezli 2 ilde, DHKP/C terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda örgütsel döküman ve mühimmat ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C silahlı terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleşti. Sabah saatlerinde düğmeye basan ekipler, İzmir merkezli 2 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, örgüt içerisinde aktif faaliyet gösteren ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, toplam 27 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda, örgütün faaliyetlerini içeren çok sayıda dijital materyal ve yasaklı örgütsel yayın ele geçirildi. Ayrıca baskınlarda, 1 adet av tüfeği, 12 adet av tüfeği kartuşu, 26 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücret 28 bin 75 lira oldu

Yeni asgari ücret belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Canlı yayına damga vuran an: Cebinden çıkarıp saymaya başladı

Koca profesörün canlı yayında yaptığına bakın
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Öğretmenlikte bir devrin sonu! Şikayet edilen uygulama kaldırıldı
Hasan Şaş'tan Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi

Galatasaraylıları üzecek olay iddia: Tarih bile verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret yorumu

Asgari ücrete hükümet kanadının ilk yorumunda, "enflasyon" vurgusu
Asgari ücretle birlikte işveren desteğine de zam geldi

Asgari ücretle birlikte o da belli oldu! İşte verilecek destek tutarı
Eski eşini 55 kez bıçakla darbesiyle öldürdü, Savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Eski eşini 55 bıçak darbesiyle öldüren adamı savunması da kurtaramadı