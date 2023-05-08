Üye Girişi
Haberi Paylaş
RedHack'e emniyetten operasyon

RedHack'e emniyetten operasyon

3. Sayfa Haberleri

DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ile bağlantılı RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.

DHKP/C, MLKP, TKP/ML ve PKK/KCK gibi silahlı terör örgütleri ile bağlantılı RedHack (Red Hackers Association, R.H.A.) - Kızıl Hackerlar (Kızıl Hackerler Birliği) isimli illegal yapılanmaya yönelik Ankara merkezli ve eşzamanlı 19 farklı ilde; 42 şüpheliye yönelik olarak düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara PKK 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title