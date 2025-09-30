DHKP-C ile Bağlantılı 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; DHKP-C silahlı terör örgütüyle irtibatlı olarak TAYAD içerisinde faaliyet gösteren ve Ankara'da gösteri yürüyüşü niteliğindeki eylemlere destek verdikleri ve terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 6 şüphelinin, gözaltına alınmalarına karar verildi. - ANKARA