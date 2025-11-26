Dhaka'da Gecekondu Bölgesinde Büyük Yangın: Yüzlerce Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Bangladeş'in başkenti Dhaka'daki gecekondu bölgesi Korail'de çıkan ve gece boyunca etkili olan büyük yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çabaları sonucu söndürülürken yüzlerce ev kullanılamaz hale geldi ve binlerce kişi evsiz kaldı.

Bangladeş'in başkenti Dhaka'nın gecekondu bölgesi Korail'de geniş çaplı yangın çıktı. Başkentin en kalabalık bölgelerinden biri olan, yaklaşık 80 bin kişiye ev sahipliği yapan ve 90 dönümlük bir bölgeyi kapsayan Korail'de yerel saat ile 17.20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Bölge halkı korku dolu anlarda kurtarabildikleri eşyalarla yangın bölgesinden can havliyle kaçmaya çalışırken, yangından çıkan yoğun duman da bölgeye yayıldı. Olayda can kaybına ilişkin bir açıklama yapılmazken, bölge sakinleri bölgede ciddi hasar oluştuğunu ve yüzlerce evin kullanılamaz hale geldiğini, binlerce kişinin de evsiz kaldığını aktardı. Olay yerine gelen Kızılay ekipleri yangından etkilenen kişilere ilk yardım müdahalesinde bulundu.

Bangaldeş İtfaiye Teşkilatı ve Sivil Savunma Medya Müfettişi Anwarul Islam, korkutucu yangınla mücadele için 21 itfaiye aracının olay yerine sevk edildiğini açıkladı. İtfaiye Teşkilatı'ndan Talha Bin Zasim, "Yoğun trafik olay yerine yetişmemizi geciktirdi. Bölgeye ulaştığımızda dar sokaklar itfaiye araçlarını uzak bir yerde bırakmamıza neden oldu" ifadelerini kullandı. Başka bir yetkili ise bölgedeki sık yerleşim ve sac, ahşap ve bambu gibi kullanılan inşaat malzemelerinin kolay tutuşabilir olmasının yangının hızla yayılmasını kolaylaştırdığını bildirdi.

Birlikte çalışan itfaiyeciler ve sivil savunma ekipleri, dar sokaklarda uzun hortumlarla yeterli su taşımak için yoğun çabalar harcayarak 5 saatten uzun süren uğraşlar sonucunda alevleri saat 22.35 sıralarında kontrol altına alabildi. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamada, dün akşam kontrol altına alınan yangının bugün 09.30 sıralarında tamamen söndürüldüğü belirtildi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Yaklaşık 10 bin evin bulunduğu Korail bölgesinin Dhaka'daki halkın yüksek gelirli kesimine hitap eden Gulshan ve Banani bölgelerine komşu olduğu biliniyor. - DAKKA