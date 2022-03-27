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Devriye esnasında durdurulan aracın sürücüsü suç makinesi çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devriye esnasında durdurulan aracın sürücüsü suç makinesi çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında durdurdukları araç sürücüsünün birçok suçtan arandığı tespit edildi.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarma ekiplerinin devriyesi esnasında durdurdukları araç sürücüsünün birçok suçtan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Manavgat ilçesi Sülek Mahallesi'nde gerçekleştirilen devriye esnasında kontrol edilen aracın sürücüsü Ö.T.'nin hakaret, basit yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından arama kaydının olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Manavgat, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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