Devriye esnasında aranan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde jandarma ekipleri, devriye görevi esnasında şüphelenerek üst araması yaptığı 3 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavak Mahallesi'nde gerçekleştirdiği devriye sırasında M.K., N.G. ve M.K. isimli şahısları durdurarak üzerlerinde arama yaptı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada 20,42 gram metamfetamin, 0,21 gram kubar esrar ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şahıslarla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa