Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, önleyici kolluk devriyesi esnasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

Devriye esnasında 41 göçmen ve 2 şüpheli yakalandı

İZMİR - Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, önleyici kolluk devriyesi esnasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığınca Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordine ve talimatları doğrultusunda Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Seferihisar ilçesi Atatürk Mahallesi Ömür Sitesi mevkiinde önleyici kolluk devriyesi esnasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile olayın organizatörü olduğu tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler, adli ve idari işlemleri tamamlanarak Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. Şüphelilerin ise adli işlemleri devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title