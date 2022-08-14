Haber : Devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular.

 - Güncelleme:

Devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular.

Devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular.

MUĞLA - Bodrum'da devriye atan yangın söndürme helikopterine lazer tuttular.

Bodrum semalarında yangın kontrolleri için devriye atan yangın helikopterine karadan lazer tuttular. Lazerin, şahıs tarafından mı yoksam bir eğlence kulübünün lazer şovundan mı yansıdığı bilinmiyor. Önceki gün yaşanan Göltürkbükü'ndeki lazerin helikoptere yansıması ise pilot tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntüyü sosyal medya hesaplarına koyan pilotlar "Bodrum-Göltürkbükü'nde gece uçuşu yapmakta olan helikoptere lazer tutarak uçuş güvenliğini riske atıyorlar. Bizler ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kül olmasın diye çabalarken, siz hayatımızı riske atıyorsunuz. Lütfen bu konularda duyarlı olalım" açıklamasında bulundu.

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - 3. Sayfa

Bodrum 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title