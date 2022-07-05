Devrilen traktörün şoförü yaralandı Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karakütük köyü Tokgözler mevkiinde tarladan evine traktör ile dönen Yakup M. yönetimindeki 16 EU 926 plakalı traktör sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası yaralanan traktör sürücüsü Yakup M. ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - OSMANİYE İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Osmaniye 3. Sayfa Haberler

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