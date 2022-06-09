Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti - Haberler

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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Tepebaşı Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Besdil'in(71) kullandığı traktör devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde devrilen traktörün altında yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden Besdil'in cesedi Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tepebaşı Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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