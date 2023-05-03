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Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

3. Sayfa Haberleri

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan traktör devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü sürücüsü yaralandı.

Kaza, 15.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Örenönü Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan Abdulkadir K.'nın kullandığı traktör sürücünün kontrolünden çıkarak devrilip ters dönü. Traktörün altında kalan sürücü bölgeye sevk edilen jandarma, sağlık ve itfaiye ekiplerin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - 3. Sayfa

Yeşilyurt Malatya 3. Sayfa Haberler

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