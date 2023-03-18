Çorum'un Osmancık ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

Kaza, ilçeye bağlı Gecek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağızsuyu Mahallesi'nde tarlasında çalışma yapan Ali Kara'nın kullandığı 19 EL 759 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Kara'yı görenler durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM