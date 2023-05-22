Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü, aracının altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Burhaniye'nin kırsal Bahadınlı Mahallesi Dedekaya mevkisi Karınca Deresi yatağında Ali H. (71) yönetimindeki 16 E 4153 plakalı traktör devrildi. Ali H. devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni, Burhaniye İtfaiye Ekip Amirliği kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR