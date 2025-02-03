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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
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Gaziantep'te tarlasını sürmeye giderken direksiyon hakimiyeti kaybolarak devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tarlasını sürmeye giderken direksiyon hakimiyeti kaybolarak devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi kırsal Göksuncuk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Kadir Solak traktörü ile tarlasını sürmeye giderken kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan traktör 3 metre yükseklikten aşağı devrildi. Kaza sonrası traktörün altında kalan Kadir Solak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından evli ve 3 çocuk babası Solak'ı Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Solak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden adamın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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