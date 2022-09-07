Üye Girişi
Haberi Paylaş

Devrilen traktörün altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Devrilen traktörün altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi neticesinde ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi neticesinde ağır yaralanan 16 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akseki köyü Başören köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mert Korkmaz idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan Mert Korkmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mert Korkmaz, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Mert Korkmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Korkmaz'ın cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı İncesu Köyü Başören Mahallesi'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defin edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mert Korkmaz Kastamonu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title