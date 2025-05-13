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Devrilen Traktörün Altında Genç Hayatını Kaybetti

Devrilen Traktörün Altında Genç Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki Şükrü Gürbüz, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay tarlada meydana geldi.

Devrilen traktörün altında hayatını kaybetti

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde tarlada devrilen traktörün altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, komşularından 42 ZG 173 plakalı traktörü alan 17 yaşındaki Şükrü Gürbüz, Dereler Mevkiinde bulunan dedesine ait tarlayı sürmeye gitti. Gürbüz, tarlayı sürdüğü sırada engebeli arazide traktörün yaklaşık 2 metre yükseklikten devrilmesi sonucu altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı kurtarma çalışmaları sonucu çıkarılan Şükrü Gürbüz yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayı haber alarak kaza mahalline gelen Gürbüz'ün yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Gürbüz'ün cenazesi Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL SÜNBÜL - 3.Sayfa
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